Nok et vogntog har problemer

Flere vogntog har kjørt seg fast på omkjøringsveien for E16, fylkesvei 7 over Kvamskogen. Fire ulike tungbiler har blitt stående fast på vei opp fra vestsiden, ved Fossen bratte. I tillegg har et vogntog kjørt av veien ved Tokagjelet, da det møtte et annet vogntog.