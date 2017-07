Nok eit tap for Sandviken

To mål var nok då LSK slo Sandviken 2–0 på Åråsen laurdag. Bergensarane makta ikkje hamla opp med LSK, som til no har ti sigrar og to uavgjorte kampar i Toppserien. Sandviken ligg på 10. plass med fem poeng etter at halve sesongen er unnagjort.