No vert det omsider same pris for buss, bane og tog

Onsdag klokka 17 har Samferdsledepartementet kalla inn til pressetreff om billettløysinga for kollektivtransporten i Bergen.

– Eg kan bekrefte at vi vil presentere ei løysing på takstsamordninga mellom NSB og Skyss for reisande inn mot Bergen, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø (KrF) til NRK.

Han er svært nøgd med å endeleg ha ei løysing på plass som gir éin billett og éin pris for tog, buss, båt og bybane i Bergen.

Det var Bygdanytt som først skreiv at einingstaksten no er like rundt hjørnet.

Har teke lang tid

Heilt sidan einingstaksten på buss vart innført i Bergen i 2007, har innbyggjarane i Arna kjempa for å gjere den gjeldande òg på toget.

I 2015 vedtok fleirtalspartia på fylkestinget, Ap, SV, Sp og KrF å innføre einingstaksten på lokaltog frå Bergen til Arna og Trengereid.

Ordninga, som vil spare den gjennomsnittlege togpendlar 3.000 kroner i året, skulle vore innført i 1. februar 2016. Då hadde Hordaland fylkeskommune sett av pengar til å dekke NSB sine tapte inntekter på ordninga.

Men så stoppa arbeidet opp, og heile fjoråret gjekk utan at NSB og fylkeskommunen ved Skyss klarte å bli einige. Ei av årsakene var at det, ifølge NSB, tok tid å finne ei ordning som gjer at billettsystema til Skyss og NSB fungerer saman.

GLAD: Fungerande fylkesordførar Pål Kårbø er svært nøgd med å endeleg kunne presentere ei løysing for einingstaksten. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det har vore ein del tekniske utfordringar som har blitt jobba med, og det er òg ein del økonomi inne i bildet som ein måtte finne ei løysing på, seier Kårbø.

Detaljane er ikkje kjend

Kva som ligg i den nye avtalen, og korleis einingstaksten skal fungere i praksis, er førebels ikkje kjend.

Kårbø vil ikkje gå i detalj før pressemøtet onsdag ettermiddag, og heller ikkje statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdsledepartementet vil seie noko om kva som skal bli presentert.

– Dei reisande er opptekne av å ha ei samla kollektivløysing, ikkje om leverandøren heiter NSB eller Skyss. Det er denne løysinga vi skal fortelje meir om i dag, seier Kårbø.

– Kva tenkjer du om at det har teke så lang tid?

– Eg har vore utolmodig, og meint at dette må løysast. Så er det ein del utfordringar som vi har måtta finne ei løysing på før dette vart klart.