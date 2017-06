– Folk skal ikkje finna han. Det er litt av poenget.

Mellom Sandhaug og Rauhelleren på Hardangervidda blir eit teljeapparat gøymd under ein varde ved turiststien.

John Gunnar Dokk i Norsk institutt for naturforsking (NINA) skrur til den 26. av totalt 80 ferdselsteljarar. Dei vert i desse dagar sett ut for å registrera fotturistar i Nordens største nasjonalpark.

Skyr villreinen menneskestiar?

Forskarane har mangla kunnskap om kor vidt fotturismen påverkar villreinen, men dette håpar ein no å få svar på. No skal målingar visa heilt konkret kor mange, kor ofte og til kva tidspunkt turgåarar passerer dei 80 teljepunkta i nasjonalparken.

– Når det er snakk om 30–40 menneskepasseringar i døgeret, begynner det å bli følsamt. Då er det så mykje menneskelukt, at villreinen tek til å reagera, seier Lars Inge Enerstvedt i Statens naturoppsyn.

SAMLAR DATA: John Gunnar Dokk i NIVA og Lars Inge Enerstvedt i Statens naturoppsyn skal samla inn data frå Europas største høgfjellsplatå. Foto: Tale Hauso / NRK

Hardangervidda villreinutval har tatt initiativet til det treårige forskingsprosjektet, som blir utført av NINA. På strekningane der menneske passerer over 40 gongar i døgeret, kan det bli aktuelt å gjera noko med turismen.

– Me har mange radiomerka dyr, så då vil me sjå om reinen skyr områda der det er mykje folk. Det vil òg gi oss eit bilete av kor villreinen si «smertegrensa» går.

Hardangervidda nasjonalpark Foto: Are Moe Ekspandér faktaboks Fastlands-Norges største nasjonalpark dekker et område på 3422 kvadratkilometer.

Den ligger innenfor Nord-Europas største høyfjellsplatå, Hardangervidda i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland.

Ble opprettet 10. april 1981, for å «verne ein del av særleg verdifullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet ellers vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking».

I nasjonalparken er det strenge regler for aktivitet og ferdsel, samtidig som det søkes å opprettholde en variert bruk både for lokale og fjellturister. Iblant er det uenighet om balansegangen, men i hovedsak fungerer interessene på Vidda greit sammen.

Sammenliknet med andre fjellområder i Sør-Norge, er det den flate utformingen med tallrike vann og våtmarker som kjennetegner Hardangervidda. Av den grunn finnes det store og viktige bestander av mange andefugler og andre våtmarksarter. Særlig viktige er hekkebestanden av storlom, bergand, sjøorre, svartand, boltit, temmincksnipe, dobbeltbekkasin og fjellerke.

Besøk gjerne Hardangervidda Natursenter i Eidfjord i Hordaland og Hardangervidda nasjonalparksenter i Tinn i Telemark.

Set ut kassar med spørjeskjema

I tillegg til teljarane, har forskarane sett ut kassar med spørjeskjema på sentrale knutepunkt i nasjonalparken. Auka kunnskap om bruken av alle innfallsportar og sentrale stiar på vidda skal nemleg betra tilhøva for folk i fjellet.

– Me håpar å kunna leggja betre til rette for turistane som brukar nasjonalparken, seier Sofie Selvåg i NINA.

Med kunnskap om turgåarane sin nasjonalitet, mål for turen og korleis dei nyttar terrenget, skal det leggast betre til rette for fjellturistane. I dag finst det inga oversikt over bruken av den populære vidda.

VILLREIN: Ein flokk villrein fotografert på Hardangervidda i august 2014. Foto: Hans Jørgen Jahren

– På høg tid med oversikt

Det er på høg tid, meiner styraren ved Sandhaug turisthytte.

– Det er viktig å vita kor mange som er i fjellet om sommaren. Mange er interesserte i tala, både i samband med reinsdyr og turisme, seier Jan Tyssebotn.

Naturoppsynsmannen trur prosjektet vil gagna både villreinen og dei som måtte besøka nasjonalparken.

– Det er første gongen ein får inn slike data i det omfanget ein får no.