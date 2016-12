No må dei møte opp her – eller få kutt frå Nav

I fjor utbetalte den norske stat seks millardar kroner i sosialpengar til 127.000 personar i Noreg. Éin av fire var under 30 år. Frå 1. januar strammar regjeringa grepet om pengepungen.

– Dei unge vil bli sett og stilt krav til. No skal dei bli logga på samfunnet igjen, seier Morten Bakke (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Seks prosent møtte aldri – fekk trekk

I elleve år har alle arbeidsføre som søker sosialhjelp i Fana i Bergen hamna hjå Eva Karin Sandvik ved Folk i arbeid.

Her får brukarane hjelp til å skriva søknader og trena på jobbintervju, i tillegg til å få kartlagt utfordringar og kvalifikasjonar. I fjor gjekk 22 prosent rett i arbeid i løpet av nokre månader og 16 prosent i arbeidslivstrening i bedrift.

– Tala viser at dette fungerer svært bra, seier Sandvik.

6 prosent møtte aldri opp. Desse fekk redusert utbetaling.

Avdelingsleiaren estimerer at tiltaket sparar avdelinga to millionar kroner i året i innsparte stønadsutbetalingar.

TØR IKKJE SPÅ: Statssekretær Morten Bakke (H) vil ikkje anslå kor mykje det norske samfunnet kan spara på å få unge på sosialhjelp i aktivitet og forhåpentlegvis i jobb. Foto: Oslo kommune

Tør ikkje anslå innsparingspotensiale

I snitt får mottakarar av sosialhjelp utbetalt om lag 9.000 kroner i månaden.

Departementet vil ikkje estimera kor store innsparingar lovendringa kan gi.

– Det er for tidleg å seia, men erfaringane frå kommunar som har innført tiltak viser at utbetalingane til sosialstønad går ned, seier Bakke.

Aktivitetsplikt Ekspandér faktaboks Fra 1. januar 2017 skal alle arbeidsføre mottakere av sosialstønad delta i en form for aktivitet. Det er kommunene selv som bestemmer hvordan tiltaket skal løses.

Ved uteblivelse fra tiltaket vil brukeren få redusert stønad.

Regjeringen setter av 60 millioner i statsbudsjettet for å gjøre kommunene i stand til å gjennomføre ordningen med aktivitetsplikt.

I vedtak om tildeling av økonomisk stønad vil det gjerne bli stilt vilkår om deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, kvalifiseringstiltak, aktiv jobbsøking eller om å akseptere et konkret jobbtilbud.

Målet er å styrke stønadsmottakernes muligheter for å få arbeid og bli selvforsørget.

Mange kommuner benytter i dag retten til å stille vilkår og har aktivitetstilbud og oppfølging av stønadsmottakere med sikte på overgang til arbeid.

Vilkår om aktivitet benyttes mest av de større kommunene.

I dag er det opp til kvar enkelt kommune om ein vil kreva aktivitet frå dei som får sosialpengar.

Ein Nav-rapport viser at talet på mottakarar mellom 18 og 24 gjekk ned med 30 prosent i Drammen og Fredrikstad etter at kommunane innførte aktivitetsplikt.

Men for dei to andre kommunane i undersøkinga, Fjell og Sandnes, uteblei endringa.

Skilnaden er, ifølgje rapporten, at Drammen og Fredrikstad hadde eit større innslag av praktisk arbeid og aktivitetar.

MÅ SATSA PÅ INNHALD: Espen Bratberg meiner det er rett å innføra aktivitetsplikt for alle som tar mot sosialpengar, men håpar kommunane gjer nok for å gjera tiltaket attraktivt. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Fryktar «tiltak for tiltakets skuld»

Samfunnsøkonom Espen Bratberg ser på oppsider og nedsider med lovendringa. Han trur tiltaket vil ha effekt, men meiner kommunane må setta av nok ressursar for å gje brukarane eit tilbod som er attraktivt nok.

Regjeringa har sete av ein pott på 60 millionar til innføring av tiltak.

Les også: Ap meiner regjeringa sviktar dei som står utanfor arbeidslivet

Han er usikker på om innsparinga vil vega opp for utgiftene med å setja i gang tiltak for mange tusen stønadsmottakarar, spesielt i små kommunar.

– Då må ein samstundes sikra at kommunane gjer brukarane eit meiningsfullt tilbod, og at ein ikkje lagar eit tiltak for tiltakets skuld.

Departementet vil ikkje bestemma kva type tiltak kommunane skal setja brukarane på.

– Det vil ikkje berre bli å møta opp på eit Nav-kontor. Eg er sikker på at kommunane kan koma fram til fornuftige tiltak, seier statssekretæren.