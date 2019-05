No kan heile verda oppleva norske fjell via Google

Oslo, Stavanger, Kristiansand, Lillehammer, Trondheim og Bodø er byane som skal få besøk av kamerasekken til Google Street View. Bergen var i dag først ut.

Eit 360-graders kamerasystem med 15 kameralinser festa på ein ryggsekk, der alle linsene peikar kvar sin retning og tek bilete annakvart sekund, tek bilete av byfjella i Bergen.

Slik skal ein få høve til å oppleva panoramautsikt over norske naturperler med berre nokre tastetrykk – frå kvar som helst i verda.

– Google Street View er mykje brukt til urbane strøk rundt om i verda, og no skal me ta det ut i naturen for å visa fram våre beste turområde, seier Line Ås Mjøster, leiar for kommunikasjon og marknad i Norges speiderforbund.

Les òg: Gå til Trolltunga fra sofaen

Frå Mount Everest til Ulriken

Torsdag la speidarar i Bergen ut på tur frå Fløyen for å dokumentera den populære sjufjellsturen.

Speidarar frå Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne var samla på Fløyen for å ta med seg den såkalla «Trekkeren» til Google Street View ut på tur. Foto: Mariann Reikerås / NRK

– Det blir litt tungt å bæra trekkaren over alle sju fjella på éin dag, men me startar med å gå innover mot Brushytten og mot Ulriken og ser kor langt me kjem i dag, seier Mjøster.

Den 18 kilo tunge kamerasekken er eitt av få eksemplar i Google. Han har tidlegare vore på Mount Everest, i Grand Canyon og på Galapagos. No kan snart heile verda oppleva ei interaktiv reise mellom anna til Ulriken, Fløyen og resten av byfjella i Bergen.

– Me byrjar i Bergen fordi det er så flott med desse sju fjella og fin, bynær natur, seier Katrine Stenerud Andersen, kommunikasjons- og marknadsføringskonsulent i KFUK-KFUM-speiderne.

Street View Trekkeren Foto: Bjørn Hedenstrøm Ekspandér faktaboks Street View Trekkeren er en bærbar ryggsekk med et kamerasystem på toppen.

Denne brukes til å samle bildemateriale der Google Maps-biler ikke når frem, for eksempel i skog og mark.

Den spesielle kamerasekken veier rundt 20 kilo og har 15 kameraer. Disse tar bilder hvert 2,5 sekund.

Trekkeren blir brukt av en operatør som går gjennom ulike ruter til forts, samtidig som det automatisk og kontinuerlig blir tatt bilder.

Bildene som blir samlet inn blir sydd sammen for å lage 360-grads panoramaer som vises i Google Maps.

Street View Trekkeren ble introdusert i 2012. Kilde: Google

STOLT: Katrine Stenerud Andersen i KFUK-KFUM-speiderne og Line Aas Mjøster frå Norges speiderforbund er stolte over samarbeidsprosjektet. Foto: Mariann Reikerås / NRK

Vil få fleire ut på tur

Speidarane får låna kamerasekken i ein månad, fordelt på dei nemnde byane. I tillegg til det som skal dokumenterast med denne, har også speidarar over heile Noreg fått låna mindre 360-graders kamera frå Google for å dokumentera nabolagsturane sine.

Det heile er eit samarbeidsprosjekt mellom speiderne og Google Norge kalla «Speiderstier». Målet er å få fleire ut på tur.

18 KILO: Hege Skjervold frå Google Norge forklarar korleis den 18 kilo tunge ryggsekken fungerer. Foto: Mariann Reikerås / NRK

– Speidarane kan jo mykje om norsk natur, og spesielt nærmiljøa våre. No vil me gjera slik at folk flest kan ta del i speidareventyra våre, seier Mjøster.

Dei dokumenterte turane blir i tillegg til Google Maps også samla på speiderne si eiga heimeside, tilgjengeleg for alle. Med dette håpar dei å gjera det lettare for folk å oppleva turane, enten heime frå stova eller ute i naturen.

– Dette er ei stor oppgåve med mange naturstiar som skal dokumenterast. Eg trur det blir veldig gøy, seier Andersen.