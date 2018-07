Nigeriansk toppscorar på prøvespel

I føremiddag landa den nigerianske toppscoraren, Junior Lokosa, på Flesland, skriv BA. Sportssjef Rune Soltvedt seier til avisa at dei veit Lokosa er god nok, men at prøvespel gjer at dei kan bli kjent med 24-åringen personleg før klubben eventuelt signerer han. Tre fotballspelarar skal prøvespela for Brann denne veka.