Ni nye tilfeller av omgangssyke på DNT-hytter

Første del av påsken har blitt preget av omgangssyke blant DNTs hyttegjester på Hardangervidda.

Et 30-talls av rundt 1100 gjester ble i helgen rammet av diaré og oppkast, symptomer på det man regner med er norovirus.

Tirsdag formiddag melder DNT at ni nye personer er blitt fraktet ut fra turisthytter med kvalme, oppkast og diaré i løpet av mandag kveld og tirsdag morgen.

– Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt, er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn, i en pressemelding.

HYGIENERÅD: Denne informasjonslappen er nå hengt opp på DNT-hytten på Kalhovd. – Det viktigste gjestene selv kan gjøre, er å ta forholdsregler med skikkelig håndvask med såpe og vann. Om alle bidrar – som vi har opplevd på Hardangervidda de siste dagene – får vi bukt med smitten raskere, sier kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen. Foto: DNT

– Forstår at folk er betenkte

Til NRK sier Wikborg at DNTs tre lokallag med hytter på Hardangervidda avholder hyppige telefonmøter om saken. Mattilsynet har ifølge Wikborg inspisert hyttene.

– Har dere kontroll over situasjonen?

– Vi opplever at noen av de hyttene som har hatt et stort problem, nå ikke har det lenger. Så det tyder på at bestyrerne gjør en god jobb med å rense hyttene etter at det har vært smitte der, sier Wikborg.

– Nå er det kanskje noen som har lyst til å reise på fjellet, men blir litt skremt av å høre hva som skjer der oppe. Vil du anbefale folk å reise opp på hyttene nå?

– Jeg har stor forståelse for at folk er betenkte. Men jeg tror faktisk at det nå er nokså trygt å reise opp i fjellet. Jeg tror de aller fleste vil oppleve en fantastisk påske om de nå drar til DNT-hytter i fjellet, sier Wikborg.

Mandag kveld fortalte han at DNT hadde mottatt tre avbestillinger etter utbruddet.

38 syke på ti hytter

Fra palmefredag til tirsdag har det vært 1613 gjester på hyttene på Hardangervidda.

Totalt har turistforeningen nå registrert 38 tilfeller av omgangssyke, fordelt på ti DNT-hytter på og rundt Hardangervidda.

I tillegg har en håndfull personer som har vært i reisefølget til dem som har blitt syke, blitt fraktet ut av Røde Kors Hjelpekorps sammen med de virusrammede.

Dette er norovirus Ekspandér faktaboks Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».

Vanlig årsak til diaré og oppkast.

Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.

Varer vanligvis i ett til to døgn.

12-48 timers inkubasjonstid.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene. Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no

Disse åtte hyttene er rammet:

Litlos

Sandhaug

Geiterygghytta

Rauhelleren

Krækkja

Kalhovd

Mogen

Middalsbu

Stigstuv

Mårbu

SYKDOM: Flere hyttegjester på og rundt Hardangervidda har blitt syke i starten av påsken. Foto: Olav Dale / Privat

Oppfordrer menn til å vaske hendene

På flere av disse hyttene har det kun vært registrert ett enkelttilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag, understreker DNT.

I helgen og mandag jobbet hyttevertene på spreng med å vaske ned fellesarealene for å minimere spredningen av det smittsomme viruset. DNT gjentar hygienerådene til sine gjester:

– Håndvask med lunkent vann og såpe er det mest virkningsfulle middelet for å få bukt med spredningen av omgangssyke. Vi oppfordrer særlig menn til å passe på håndhygienen, sier Wikborg.

– Vi har per nå ikke oversikten over hvor mange av de syke som er menn, men vi har en oppfatning av at menn spesielt kan oppfordres til grundig håndvask. Den generelle oppfordringer er at alle må vaske hendene grundig med såpe og vann etter toalettbesøk og før spising, sier DNT-kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen til NRK.

Langen, som befinner seg på Kalhovd-hytten, er samtidig opptatt av å få tonet ned det dramatiske bildet hun synes tegnes av forholdene til fjells.

– Rapportene fra gjestene på hyttene er at de har det veldig fint. De opplever at de får spørsmål fra folk utenfra, som sitter hjemme og ser de dramatiske overskriftene, men her på vidda er det strålende påskevær og fornøyde gjester, ifølge kommunikasjonsrådgiveren.