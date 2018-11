Ni bruksforbud for dårlig sikring

Statens vegvesen har i dag hatt to kontroller på E16, ved Romslo i Bergen og Kvåle på Voss. På Romslo (bildet) fikk ni tungtransportører bruksforbud for manglende sikring av last. Både på Kvåle og Romslo ble ett kjøretøy avskiltet grunnet manglende EU-kontroll.