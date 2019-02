NHH-studentene best på utveksling

Denne våren studerer Susanne Wiborg i Frankrike. I likhet med langt over halvparten av NHH-studentene har hun valgt å dra på utveksling.

– Dette er en unik mulighet til å oppleve hvordan økonomiundervisningen er i et annet land. Det er også spennende å følge den politiske situasjon i Frankrike på kloss hold, sier Wiborg som er elev ved EM Strasbourg Buisness School.

Sjekk ditt studiested Ekspandér faktaboks Andel uteksaminerte studenter som har vært på utveksling. Norges Handelshøyskole: 59%

Universitetet i Bergen: 27%

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: 24%

Arkitektur- og designhøgskole i Oslo: 24%

Universitetet i Oslo: 22%

Norges idrettshøgskole: 21%

Høgskulen i Volda: 20%

Universitetet i Agder: 20%

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: 18%

VID vitenskapelige høgskole: 18%

Handelshøyskolen BI: 16%

Lovisenberg diakonale høgskole: 16%

Høgskolen på Vestlandet: 14%

Kunsthøgskolen i Oslo: 13%

Universitetet i Stavanger: 12%

Norges musikkhøgskole: 12%

OsloMet: 11%

Dronning Mauds Minne Høgskole: 11%

Universitetet i Tromsø: 9%

Universitetet i Sørøst-Norge: 9%

Høgskolen i Innlandet: 9%

Høgskolen i Østfold: 7%

Høgskolen Kristiania: 6%

MF vitenskapelig høyskole: 6%

NLA: 6%

Høgskolen i Molde: 6%

Nord universitet: 5% Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NSD)

NHH topper lista

16 prosent av alle norske studenter tar deler av studiet i utlandet, viser nye tall fra Kunnskapsdepartementet.

NHH topper lista med hele 59 prosent. På andreplass kommer Universitet i Bergen der 27 prosent av alle studenter reiser ut.

– For få norske studenter tar en del av utdanningen sin i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig og Norges Handelshøyskole i Bergen er et eksempel til etterfølgelse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Alle vil reise

På NHH gleder de seg over tallene.

– Dette er et resultat av målrettet arbeid. Vi har endret bachelorløpet slik at det skal bli lettere for studentene å reise på utveksling. Vi har også fokus på internasjonalisering og har skapt en kultur der det er en slags forventning om at du skal dra på utveksling, sier Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning ved NHH.

OPPFORDRER TIL UTVEKSLING: Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole, oppfordrer NHH-studentene til å velge et utenlandsopphold for å sikre seg en unik kompetanse. Foto: Ronny Nøstbakken

Student Wiborg kjenner seg igjen i beskrivelsen av kulturen ved skolen.

– Studentene som har vært på utveksling snakker veldig varmt om opplevelsen, og det blir lagt merke til. Da er det ikke rart at nesten alle får lyst til å dra på utveksling. Det blir sett på som veldig positivt, sier hun.

Vil at flere skal reise ut

Arbeidslivet blir stadig mer internasjonalt. Kunnskapsdepartementets mål er at halvparten av studentene som avlegger en grad i norsk høyere utdanning skal ha et utenlandsopphold.

– Tallene viser at mange universiteter og høyskoler må legge bedre til rette for at studentene kan reise ut. Det må en kulturendring til og ansatte og ledelsen må snakke opp det å reise ut, sier Nybø.

VIL HA BEDRE TILRETTELEGGING: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener flere norske studenter bør reise på utvekslingsopphold i utlandet og at skolene må legge bedre til rette for studentene. Foto: Marte Garmann

Universitetet i Nord på jumboplass

Helt nederst på lista ligger Nord universitet der bare 5 prosent tok deler av utdanningen i utlandet.

– Vi er ikke fornøyd med disse tallene, og vi jobber hardt for å bli bedre. Vi ser på dette som så viktig at det har blitt en strategisk prioritering med øremerkede midler, sier Levi Gårseth-Nesbakk, konstituert prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Nå vil de jobbe for å gi studentene bedre informasjon.

– Vi ser også på muligheten for kortere utvekslingsopphold og færre, men bedre samarbeidsavtaler.

– Anbefaler alle å dra

Wiborg, som nå tar det fjerde av seks semester, anbefaler andre studenter å gjøre som henne.

– Det er spennende å oppleve nye ting og man vokser som person. Å kunne språket og kjenne kulturen er en fordel når man skal gjøre buisness med andre land i fremtiden.