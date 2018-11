NFF snur – deler ut medalje

Noregs Fotballforbund (NFF) vil likevel dela ut medalje til Brann etter sesongavslutninga mot Odd sundag kveld. Det skriv BA. Avisa skreiv måndag at sportssjef Rune Soltvedt var irritert over at NFF først hadde bestemt å droppa medaljeutdeling.