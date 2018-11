NFF deler ikke ut medaljer

Brann har fått beskjed om at NFF ikke kommer til Bergen for å dele ut medaljene etter siste seriekamp kommende lørdag, skriver BA. Sportssjef Rune Soltvedt (bildet) reagerer sterkt. – At forbundet ikke klarer å komme seg til en slik feiring etter en kamp i deres egen regi, er helt ko-ko, sier han.