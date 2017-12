Neste år kan Facebook bli banken din

Et nytt EU-direktiv om banktjenester trer i kraft 13. januar. Norge, som EØS-medlem, må også vedta disse reglene. Det skjer trolig i løpet av året.

Direktivet fra EU gir deg eierskap til alle dine bankopplysninger. Da kan vi også gi dem videre til hvem vi vil. For eksempel til Facebook, slik at de kan ordne alle våre betalinger.

Det har lenge vært kjent at Facebook har ambisjoner om å bli en finansinstitusjon i Europa.

Slik endres betalinger i hele Europa Ekspandér faktaboks EUs direktiv PSD2 skal sikre økt konkurranse i markedet for betalingstjenester. Siden Norge er medlem av EØS, gjelder direktivet også Norge.

Det skal bli enklere og billigere å gjennomføre sikre betalinger innad i EU. Du skal kunne betale trygt på nett direkte fra egen bankkonto uten å bruke kort.

Med PSD2 vil andre tilbydere enn banker kunne utføre betalingstjenester på vegne av kundene. Bankene må gjøre dataene om sine kunder tilgjengelige for andre aktører.

EU-direktivet må vedtas av Stortinget. Det skjer trolig i løpet av 2018. Kilde: Finans Norge

– Kan svært mye om deg

Med et slikt selskap som bank kan du få en enklere økonomisk hverdag, men kanskje også en farligere, tror Tor Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

ADVARER: Tor Andreassen, NHH-professor. Foto: BI

– Gevinsten for folk flest er at de får kontroll over sine egne brukerdata. Men all din bruk av Facebook i dag, alle dine likes, kommentarer og postinger sier noe om deg som menneske, sier Andreassen.

– Om du i tillegg slipper Facebook eller andre leverandører inn på dine økonomiske data, får de en fjerde, femte dimensjon i sin forståelse av deg. De forstår deg da kanskje bedre enn du vil ønske.

Ny situasjon

Internasjonale giganter som Facebook, Apple, Google og Amazon står klare med tilbud om enkle betalingsløsninger som skal lokke oss vekk fra nettbanken og norske konkurrenter som Vipps.

– Dette vil innebære en helt ny konkurransesituasjon for Vipps, erkjenner Vipps-direktør Rune Garborg.

KREVENDE: Vipps må utvikle seg enda raskere med nye konkurrenter, erkjenner Vipps-direktør Rune Garborg. Foto: DNB

Mange norske banker tilbyr nettopp Vipps som betalingstjeneste for sine kunder. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, mener Garborg.

– Denne konkurransen tar vi på største alvor. Dette er aktører som er særdeles gode til å tilby brukerne sine enkle tjenester. Det gjøre det enda viktigere for Vipps å utvikle betalingstjenester enda raskere, sier han.

Vipps har i dag to og en halv million brukere i Norge. Facebook har mer enn tre og halv million. For å stå imot konkurransen har Vipps et mål om å få flere brukere enn Facebook.

Rundt en av tre kan tenke seg å la en av IT-gigantene fungere som bank for dem, ifølge en undersøkelse tidlig i 2017 gjort av analyseselskapet Accenture.

Flere vi snakket med på gaten i Bergen, var derimot skeptiske til å gi fra seg økonomiske data til Facebook. Andre var positive og mente at det kunne være praktisk å ha alt samlet på ett sted.