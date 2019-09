Neppe samarbeid mellom Ap og Sp

Arbeidarpartiet har hatt samtalar med Senterpartiet om eit samarbeid i Ullensvang kommune. Men Sp har vore skeptisk. – Me har reist spørsmål om samarbeid då partia var hovudmotstandarar i valkampen, seier Jon Larsgard (Sp). For å sikra fleirtal er Ap no i forhandlingar med andre parti.