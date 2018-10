Nektet å stanse for politiet

En mann forsøkte i natt å kjøre fra politiet på Sotra. Mannen på motorsykkel nektet å stanse for politiet. Da politiet fant motorsykkelen parkert syd for Sotra, erkjente mannen å ha kjørt fra politiet og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Motorsykkelen har blitt tatt i beslag og politiet oppretter sak.