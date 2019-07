Nekter å lage frimerke med Shetlands-Larsen: – Dypt provoserende

Til neste år er det 75 år siden freden i 1945, og det skal feires med et frimerke.

For andre gang har Posten avslått forslaget om Shetlands-Larsen, skriver Bergensavisen.

Krigshelten fikk to ganger utdelt Norges høyeste militære utmerkelse, Krigskorset med sverd. At han ikke blir valgt til å pryde et norsk frimerke, skaper sterke reaksjoner i Bergen.

– Jeg synes det er opprørende og dypt provoserende at vi ikke kan hedre ham med et eget frimerke 30 år etter hans død, sier byråd i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap) til NRK.

GIR SEG IKKE: Byråd Linn Kristin Engø (Ap) vil kjempe for å få Shetlands-Larsen på et frimerke til jubileet neste år. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

– Skandale

På Torgutstikkeren i Bergen står et minnesmerke over Shetlands-Larsen og Shetlandsgjengen. Statuen ble oppført i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995.

Leif Andreas Larsen sto i spissen for motstandsfolk som fraktet flyktninger sjøveien ut av Norge fra Vestlandet. De fraktet agenter, etterretningsdokumenter og våpen tilbake. Det ble over 200 turer over Nordsjøen. Da krigen var slutt, hadde han fått flere medaljer og dekorasjoner enn noen annen krigshelt.

Men et norsk frimerke har han aldri fått.

– Jeg synes det er en skandale. Det er på høy tid at Shetlands-Larsen får sitt frimerke, sier historieprofessor Stein Ugelvik Larsen som har stått for søknadene til frimerkekomiteen i Posten.

Han mener avslagene skyldes Oslo-arroganse.

– Man blir etter hvert lei av den hovedstadsdominerte tendensen i frimerkeutgivelser. Jeg tror Stortinget bør se nærmere på sammensetningen til frimerkerådet, sier Ugelvik Larsen.

SA NEI: Frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten Norge. Foto: Nils Midtbøen / Posten

Avviser østlandsarroganse

Halvor Fasting, frimerkedirektør i Posten, avviser at avgjørelsen skyldes østlandsarroganse.

– Vi har vurdert flere forslag på de store krigsheltene de siste årene. Max Manus og Jens Christian Hauge er eksempler på kandidater som ikke har nådd opp, svarer Fasting.

Den eneste av krigsheltene som har fått eget frimerke, er Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

– Kanskje kan vi la ham representere alle krigsheltene.

OPPGITT: Historieprofessor Stein Ugelvik Larsen mener politikerne bør se på sammensetningen til frimerkerådet. Han har fått to avslag på forslaget om å få Shetlands-Larsen på et frimerke. Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Må kjenne historien

Engø har ikke tenkt å gi seg og vil fortsette å jobbe for å få Shetlands-Larsen på frimerket.

– For å forstå det Norge vi lever i, må vi også kjenne til historien vår. Shetlandsgjengen, med Shetlands-Larsen i spissen, er noe av det vi er stoltest av i Norge. Det skulle bare mangle at vi hedrer innsatsen han gjorde for vår frihet og den nasjonen vi kjenner i dag.