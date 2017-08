Nekta skuld for bildrap

Den 20 år gamle mannen som er tiltalt for aktlaus drap etter ei dødsulukke på Halsnøy i Kvinnherad i 2015, sa seg ikkje skuldig då rettssaka starta i dag, skriv avisa Sunnhordland. Påtalemakta meiner bilføraren er skuldig i aktlaust bildrap, for brot på aktsemdsparagrafen i vegtrafikklova, og for å ha køyrt for fort.