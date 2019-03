Nei til tiggeforbod

– Det må vere lov med tigging for folk som ikkje ser nokon anna utveg. Det seier Vidar Grønnevik i Vestland Høgre. Landsmøtet i partiet sa i helga nei til å skilje mellom organisert tigging og tigging for dei som verkeleg treng det. – Vi kan leve godt med vedtaket, seier Grønnevik som var blant dei som ivra for ei slik differensiering.