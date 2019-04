Nei til oppdrett på havbunnen

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Mowi (tidligere Marine Harvest) sin søknad om såkalte utviklingstillatelser for deres prosjekt AquaStorm. Mowi vil bruke undervannsteknologi for å ha oppdrettsanlegg på havbunnen utenfor fjordene. Direktoratet mener at prosjektet ikke er betydelig innovativt. Avgjørelsen kan klages på innen tre uker.