Nei til kantstopp på fylkesvegar

Bussane i Hordaland skal, som hovudregel, stoppa i vanlege busslommer. Det har fylkesutvalet vedteke. No skal det skal lagast busslommer ved alle nye og oppgraderte busstopp langs fylkesvegane. Kollektivstrategien for Hordaland frå 2014 slår fast at kantstopp kan brukast i staden for busslommer, noko som har vore omstridd.