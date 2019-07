Negativ til vindmøller i Kvinnherad

74 prosent er mot at det blir åpnet for utbygging av vindmøller i Kvinnherad, ifølge en meningsmåling gjennomført av Norfakta, for Kvinnheringen. 11 prosent svarte at de er for og 15 prosent hadde ikke gjort seg opp en mening om temaet. Totalt ble 500 innbyggere i Kvinnherad spurt.