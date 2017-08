Nederlandsk ving klar for Brann

Seint onsdag kveld stadfestar Brann at overgangen er i boks.

25-åringen signerer på ein permanent avtale og bind seg til Brann ut juni 2019. Marengo er tidlegare lagkamerat med Brann-kaptein Vito Wormgoor. Han starta sist sesong i ADO Den Haag, men blei lånt ut til Go Ahead Eagles i vintervindauget.

Sportssjef Rune Sotlvedt gler seg over å få avtalen i hamn:

– Marengo vil tilføre oss ferdigheiter me har ynskt å ha i gruppa. Han har bra fart og flink til å utfordra ein mot ein, seier sportssjefen til brann.no.

Wormgoor avgjerande

Brann har fylgt Marengo over tid, og brukt lagkaptein Vito Wormgoor som referanse, ifølgje sportssjefen.

Marengo gjennomførte medisinsk sjekk onsdag kveld.

– Eg gler meg til å spela for Brann. Vito har fortalt meg om denne flotte klubben og vakre Bergen. At Vito er her betydde mykje då eg skulle ta ei avgjerd, seier Ludcinio Marengo til Brann.no.

Mohn-hjelp

Brann melder sjølv at Trond Mohn har bidrege til overgangen. Velgjeraren var også delaktig i prosessen med å få Taijo Teniste til klubben.

Marengo skal gjennomføra sin første trening torsdag morgon. Han er speleklar til neste kamp i Eliteserien, borte mot Viking komande sundag.

Skålevik blir lånt ut

Omtrent samsundes som Brann offentleggjorde nysigneringen, stadfesta klubben at Steffen Lie Skålevik blir lånt ut til Start. Avtalen gjeld ut 2017.

– Eg er i ein alder der eg treng speletid. I Start er det mykje bra på gang, dei speler same formasjon som Brann og eg vil få speletid. Eg trur det er eit bra val, seier han til Brann.no