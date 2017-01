Naziport forblir et mysterium

– Vi kjenner ikke portens historie. Vi har ingen opplysninger om hvordan den havnet på Gaupås, sier politiførstebetjent Paal Duley til Bergensavisen.

Porten har inskripsjonen «Arbeit macht frei». Den opprinnelige porten fra inngangen til Dachau-leiren forsvant etter krigen og ble erstattet med en rekonstruksjonen i 1965.

Det er denne porten som for over to år siden ble stjålet fra leiren og funnet i Bergen i desember.

Politiet fant ingen spor på porten. Det var en anonym tipser som førte til at politiet fant den. Men tipseren forble anonym, og ingen andre opplysninger har kommet inn, ifølge Duley.

Politiet har kontaktet Kulturdepartementet for å få avklart hvordan porten kan returneres til Tyskland.

– Det jobbes nå med å bringe alle formaliteter i orden, og vi avventer nærmere beskjed fra tyske myndigheter om hvordan vi kan få levert tilbake porten, sier pressekontakt i KUD, seniorrådgiver Marius Bakke, til BA.