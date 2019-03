Nav snur etter kritikk fra brannvesenet

Det enkle hjelpemiddelet som kutter strømmen automatisk hvis man glemmer å slå av kokeplaten, kan redde hjem og liv.

Rundt 50 prosent av branner og branntilløp i Norge i fjor startet i komfyrer, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Da Nav ville fjerne tilbudet om gratis komfyrvakt haglet kritikken.

Tilbud i to år til

Personer med behov for komfyrvakt har kunnet søke om å få dekket dette gjennom folketrygden. Tilbudet har vært spesielt rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne, i hovedsak personer med demens og kognitive utfordringer.

Siden det er krav om komfyrvakt i nybygg mente Nav at behovet ikke var så stort lenger, men nå har Nav ombestemt seg.

– Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV.

Grundtjernlien sier de ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten, og vil ha dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.

REDDER HJEM OG LIV: Det enkle hjelpemiddelet kutter strømmen automatisk hvis man glemmer å slå av kokeplaten. Foto: Pål Tegnander / NRK

Klok avgjørelse

Da Nav ville kutte i tilbudet om komfyrvakt, reagerte Brannsjef Leif Linde.

– Det rammer eldre personer, folk med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser og rusmisbrukere. Disse gruppene har mest behov for komfyrvakt. Samtidig er det gjerne disse som ikke har mulighet til å prioritere å kjøpe dette selv, sa Linde til NRK da Nav ville fjerne tilbudet.

Linde mener det er en klok avgjørelse av Nav å snu i saken.

– De har nok sett at det var feil å ta dette tilbudet bort fra allerede risikoutsatte grupper, sier Linde.

Han er skeptisk til at Nav kun vil tilby hjelpemiddelet i to år til.

– Selv om det er en god start, tror jeg det vil ta langt flere år før alle har dette i hjemmene sine. Komfyrvakt er et viktig tilbud til blant annet eldre og mennesker med rusproblemer. Det blir oftere brann hos risikoutsatte grupper, enn folk ellers.

GOD START: Å fortsette tilbudet med komfyrvakt i to år til er en god start, men ikke nok, mener Leif Linde, brannsjef i Bergen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Trenger trygghetstiltak

– Jeg håper dette vedtaket er gjort en gang for alle, og at ikke dette blir tatt opp igjen, sier gruppeleder for SV i bystyret i Bergen, Oddny Miljeteig.

Hun sier hun er glad for avgjørelsen, men også oppgitt over at Nav vurderte å ta bort tilbud.

– Dette er jo mennesker som trenger trygghetstiltak. Komfyrvakt er et enkelt og fantastisk tilbud. Vi må kunne gi hjelp som forhindrer at noe kan gå galt.