Bergen brannvesen går hardt ut på Twitter mot Nav. Årsaken er at Nav har bestemt at det ikke lenger skal tilbys komfyrvakter gratis for personer som har behov for det.

Dette til tross for at en stor andel av branner og branntilløp i boliger starter i nettopp komfyrer.

Brannvesenet mener avgjørelsen fra Nav er totalt uforståelig.

– Rundt halvparten av alle brann og branntilløp i Hordaland i fjor skyldtes komfyrer. Komfyrvakt er den desidert beste løsningen for å forhindre dette, sier brannsjef i Bergen brannvesen, Leif Linde.

Teknologisk utvikling

En komfyrvakt sørger for at komfyren slår seg av dersom det er oppstår fare for brann.

I dag kan man søke om å få komfyrvakt finansiert gjennom folketrygden, eller låne gjennom hjelpemiddelsentralen. Men fra mai i år er det slutt på ordningen.

Nav sier tilbudet har vært rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne, i hovedsak personer med demens og kognitive utfordringer.

Når de nå velger å fjerne tilbudet, lener de seg på den teknologiske utviklingen.

Siden 2010 har det vært et krav om komfyrvakt i nybygg og kjøkken med nytt elektrisk anlegg. I tillegg er komfyrvakter tilgjengelige i elektrobutikker.

I tillegg henviser de til Folketrygdloven, som sier at hjelpemidler som dekkes skal være spesielt utformet til personer med funksjonsnedsettelse.

– Derfor har vi vurdert det slik at komfyrvakt ikke lenger kan anses som et teknisk hjelpemiddel spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne, og derfor kan det ikke dekkes av folketrygden, skriver seksjonssjef i arbeids- og tjenesteavdelingen i Nav, Jan Erik Grundtjernlien, i en e-post.

Han legger til at det fremdeles går an å få andre hjelpemidler til brannsikring dekket av folketrygden, blant annet en såkalt el-vakt.

– Dette er et tidsur som kobles i stikkontakten og bryter strømmen til stekeovnen etter en viss tid, skriver han.

REAGERER: Brannsjef Leif Linde sier komfyrvakter er det sikreste hjelpemiddelet for å forhindre komfyrbranner. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Dør i brann

Linde sier imidlertid at personer med funksjonsnedsettelse er en spesielt viktig gruppe.

Rundt halvparten av branner og branntilløp i Hordaland i fjor, startet i komfyrer.

Samtidig viser statistikken at tre av fire som dør i boligbranner i Norge, er personer i det brannvesenet kaller risikoutsatte grupper.

– Det kan være eldre, folk med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusmisbrukere. Denne gruppen har mest behov for komfyrvakt. Samtidig er det også gjerne disse som ikke har mulighet til å prioritere å kjøpe dette selv, sier han.

KOMFYRVAKT: Komfyrvakten kutter strømmen til komfyren hvis det oppstår fare for brann. Foto: Philip Hofgaard

Linde sier han er positiv til at det kreves komfyrvakter i nye bygg og at kravene for oppussing har blitt strammet inn.

– Men det er altfor tidlig å fjerne dette tilbudet. Det vil ta mange år før de nye standardene også dekker risikogruppene, sier Linde.

– Folketrygden kan ikke fortsette å finansiere utstyr som faller utenfor hjelpemiddelbegrepet, selv om det medfører en økonomisk ulempe at rettigheten oppheves, sier Grundtjernlien.