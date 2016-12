Naudnettet svikta mange stader under «Urd»

Om lag 40 av landets 2100 basestasjonar for naudnettet har vore ute av drift sidan 22-tida måndag kveld, som følge av straumbrot. Det stadfestar direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap ovanfor NRK.

I Hordaland er 10 av 190 stasjonar ute av funksjon. Det er basestasjonar i dei fem kommunane Vaksdal, Lindås, Masfjorden, Osterøy og Radøy som er råka.

– Vi er nøgd

Pressevakt Kristine Utheim i Direktoratet for Naudkommunikasjon seier hovudårsaka i dei aller fleste tilfella ser ut til å vera straumbrot.

– Vi er nøgd med at naudnettet har klart seg bra gjennom «Urd», med berre nokre få utfall fordelt langs heile kysten frå Nordland til Agder. Vi hadde større problem med utfall under ekstremvêret «Tor», så samanlikna med den gongen gjekk det bra no.

NØGD: – Naudnettet klarte seg bra gjennom «Urd». Betre enn under «Tor», seier pressevakt Kristine Utheim i Direktoratet for Naudkommunikasjon. Foto: Direktoratet for Nødkommunikasjon

– Kva alternativ har naudetatane viss dei må jobba i eit område der naudnettet ikkje har dekning fordi basestasjonen er ute av drift?

– Brukarane som er i området kan framleis bruka naudnettet med lokal dekning og som ein direkteradio, altså «walkie talkie», seier Utheim.

Veit ikkje kor mange som svikta

Alle basestasjonane har reservestraum for minst åtte timar, åtte prosent har nok til 20 timar, og 15 prosent har nok til 48 timar. Likevel har 40 stasjonar altså svikta på same tid.

Direktoratet iverksette tiltak for å få reservestraumen til å vara lenger, slik at dei kunne auka tida på reservestraum frå åtte til 12–14 timar.

Naudnettet er det nyetablerte sambandssystemet for dei offentlege naudetatane og dei frivillige redningsorganisasjonane.

Direktoratet for naudkommunikasjon veit førebels berre kor mange basestasjonar som svikta samstundes – ikkje kor mange stasjonar som totalt har vore nede.

NRK kjem tilbake med meir