Narkoryggsekk ble liggende i ett år

26. oktober 2015 ble politiet varslet om en ryggsekk funnet av en soppsanker i Åsane. Først ett år senere ble sekken åpnet og politiet ble klar over at den inneholdt 5,4 kilo amfetamin, skriver BT. Vest politidistrikt få nå kritikk fra Spesialenheten for politisaker.