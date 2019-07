Narkorazzia på campingplass

To menn frå Litauen blei i februar arresterte då politiet aksjonerte mot ei hytte dei hadde leigd på Brattland camping i Bergen, skriv BA. Politiet fann fleire kilo amfetamin og utstyr til å produsera amfetamin. Torsdag blei fengslingsperioden for ein av mennene forlenga med åtte nye veker. Totalt fire menn er sikta i saka. To er lauslatne.