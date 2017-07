Namn etter drukningsulukke frigjeve

Det var 63 år gamle Kjell Johnsen som drukna i Skånevik onsdag kveld. – Det er ikkje mistanke om at noko straffbart har skjedd. Vitne fortel at dei såg at avdøde sat på kaia og fiska like før hendinga, fortel konstituert lensmann Vidar Haraldseid.