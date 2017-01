Her speler Bjarne Rene «Eye of Odin»

Slik ser det ut når dagleg leiar i spelselskapet Emberlight AS testar den foreløpige versjonen av «Eye of Odin», laga i virtuell røynd (VR). Han er guden Odin og skal hindre at vikingane slepp Fenrisulven (som står i bakgrunnen) fri. Video av Emberlight.