Nå vil «Lothepus» ta betalt for intervjuer

NRK ble tirsdag med Leif Einar Lothe hjem til Odda, og på sidersmaking i nabokommunen Ullensvang, for å snakke om hvordan det er å være tilbake i Hardanger som fjordperlens nye store kjendis.

– Jeg får gå i fred her inne, om ikke annet. Det er verre når du tar fergen over på andre siden, sier «Lothepus», i det som kan være et av de aller siste større intervjuene 47-åringen stiller opp i gratis.

Når man vet at Lothe driver sitt eget entreprenørselskap, er det absolutt forståelig at det begynner å nærme seg en grense, dersom han skal få gjort andre ting enn bare å snakke i telefonen:

Bare i løpet av de tre timene NRK følger Lothe tirsdag, teller vi opp mot 150 oppringninger på Lothes mobiltelefon. I januar fortalte 47-åringen BT at han fikk 300 telefoner i døgnet.

– Og etter Farmen-finalen har det bare blitt verre, sier 47-åringen, som ble kjent gjennom serien Fjorden Cowboys før han i helgen var med på å sørge for rekordseertall for TV 2 da han vant kjendisutgaven av gårds-realityserien.

ETTERSPURT: Etter et par timer og over 100 oppringninger, må Leif Einar Lothe lade mobilen i stuen når han er hjemom. Foto: Tale Hauso / NRK

– De må betale, eller så gidder jeg ikke

Lothe forteller at han nå får så mange intervjuforespørsler at han er nødt til å si stopp. Derfor har han bestemt seg for å ta betalt for å stille opp på TV eller i større avisintervjuer fremover.

Det får en journalist som ringer og ber om et «stort intervju» klar beskjed om mens NRK er med ham.

– Hva dere har tradisjon for, vet ikke jeg, men nå vet du i alle fall hva jeg sier. Jeg kan ikke bruke tiden min bare på journalister, jeg har masse annet jeg må gjøre. Du får hilse til redaksjonen og si det til dem. De må betale, eller så gidder jeg ikke, sier 47-åringen i telefonen.

Overfor NRK forklarer Lothe gratisintervjunekten med at han har mange folk i jobb i selskapet sitt, og at han må ta seg fri hvis han skal delta på intervjuene han får forespørsler om. Dermed går inntekter for selskapet tapt.

– Jeg har så mye arbeid jeg må gjøre, og kan ikke skulke jobben. Nå er det så mye mas at de får betale hvis jeg skal gidde å ta noe intervju, sier han.

Se reportasjen: «Lothepus» tilbake i Hardanger etter Farmen-seieren:

Leif Einar Lothe (47) er hjemme igjen etter Farmen-seieren. Du trenger javascript for å se video. Leif Einar Lothe (47) er hjemme igjen etter Farmen-seieren.

– Journalister sperrer for maskinene mine

Lothe sier han har gitt den samme beskjeden til flere medier i dag.

– Hvor mye skal du ha betalt?

– Det kommer an på hva jeg skal, og hvor lenge jeg skal være borte. Nå har det stått journalistbiler utenfor her hver dag i 14 dager. De sperrer for maskinene mine, så jeg ikke får gjort noe. Det går ikke, dette, det er helt håpløst, sier Lothe.

Han er tydelig på at det ikke all Farmen-oppmerksomheten som nå gjør at han trenger ro og fred, men at dette handler om at selskapet rett og slett ikke går rundt dersom han skal takke ja til alt han får tilbud om.

– Jeg kan reise rundt, jeg, men da må de betale. Jeg kan ikke skulke jobb bare fordi jeg skal rundt på TV-greier og i aviser.

150 TELEFONER: I løpet av de tre timene NRK tilbringer med «Lothepus», får han opp mot 150 oppringninger. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi betaler ikke for intervjuer

Journalisten «Lothepus» snakker med når NRK er med ham på bilturen mellom Odda og Ullensvang, gir 47-åringen beskjed om at mediet han jobber for ikke har tradisjon for å betale intervjuobjektene sine.

Det samme sier redaksjonssjef Eva Cathrine Berget i NRK Hordaland, som også har fått beskjed om Leif Einar Lothes nye linje i forbindelse med en fremtidig avtale.

– Vi betaler ikke folk for intervjuer. Hvis gjester eller intervjuobjekter har utgifter ved å komme til oss, kan vi dekke hotellrom, flybilletter og lignende. Men folk skal ikke tjene penger på det, sier Berget.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norges Presseforbund ser ikke akkurat noe stort behov for å kommentere «Lothepus»' nye mediestrategi når NRK tar kontakt.

– Hadde dette vært en offentlig person med et verv, ville det stilt seg annerledes, sier Øy.

Mens «Lothepus»' store tilhengerskare trolig vil oppleve det som et savn dersom 47-åringen slutter å la seg intervjue, frykter en lattermild generalsekretær altså ikke de store presseetiske konsekvensene av trusselen om at det kan bli stille fra Hardanger-entreprenøren.

– Så du ser ikke noe problematisk i at «Lothepus» forsvinner fra offentligheten, hvis mediene ikke vil betale ham for å stille opp?

– Ikke prøv deg, ler Øy.