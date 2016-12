NVE har sendt ut varsel om flom for Vestlandet, Trøndelag og Nordland.

Nedbøren skaper problemer i indre Hordaland. På Dale er kjelleren på Coop Prix-butikken oversvømt, og brannvesenet arbeider med å få ut vannmengdene.

– Vi får god hjelp av brannvesenet, men det kommer mer og mer vann inn, sier butikksjef Elsa Marie Mugaas. Det er ingen varer i kjelleren, men et sikringsskap og en heissjakt står i fare for å bli oversvømt.

På Voss er brannvensenet på Skulstadmo for å lese vann fra en kjeller i en enebolig.

– Vi er forberedt på at det kan bli en del oversvømmelser og ras rundt omkring. Anbefalingen vår er at folk sjekekr at alt av sluker og slikt på eiendommene er åpent, slik at det ikke blir unødig opphoping av vann, sier Leif Linde ved 110-sentralen i Hordaland.

Trafikk- og radioproblemer

Jernbaneverket har økt beredskapen på Bergensbanen mellom Voss og Arna på grunn av flomvarselet som er sendt ut. Det har foreløpig ingen følger for togene, opplyser Jernbaneverket.

– Vi følger situasjonen ekstra nøye på Bergensbanen øst for høyfjellet. Vi har flomvarsel i området Dale, Stanghelle og Vaksdal som gjør at vi skjerper beredskapen, sier pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket.

På E16 mellom Voss og Trengereid er det redusert fremkommelighet som følge av vann i veibanen, opplyser Statens vegvesen.

Radiostasjoner fungerer ikke, hverken på Dab eller FM i indre deler av Hordaland, opplyser Norkring til NRK. Sendere og signal er ute i både Odda, Voss og Kvam, og at det jobbes med å få rettet feilen. Det er senderne på Kvamsøy, Hjelle og Lønahorgi som er nede.

Ifølge Avisa Hordaland er også digitalt fjernsynssignal ute på Voss og i Hardanger som følge av strømbrudd i en av senderene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Innstilte båtruter

Også i Møre og Romsdal skaper været problemer. Brannvesenet i Ålesund tømmer flere kjellere for vann og oppfordrer folk til å sjekke slukene sine.

VÅTT: Brannvesenet i Ålesund har hjulpet flere folk med oversvømte kjellere. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

I Vågaveien i Ålesund er det store mengder vann i et parkeringshus, sier Anja Lereng på 110-sentralen i Ålesund. Vannmengdene fører også til at fylkesvei 40 på Sunnmøre er stengt mellom Steinvika og Dale.

– Det faller også stein ned i veibanen, opplyser Statens vegvesen til NRK.

Hurtigbåtrutene Hareidruta, Nordøyruta og Langevågruta er innstilt.

Saken oppdateres.