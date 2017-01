Nå tør Jonas å gå på do alene for å tisse

Spillet er nå i bruk i både skoler og barnehager i Norge. Petedalsheia barnehage på Sandsli i Bergen er blant dem.

Dagen da NRK tar turen innom sitter fire barn og kikker konsentrert ned i to nettbrett. Sammen med barnehagelærer Liv Hjørnevik spiller de et spill med scener fra en fiktiv barnehage. Der må man gjennom utfordringer, som for eksempel nettopp det å gå på do alene.

Fungerer

– Jeg må tisse, bli med, lyder det fra det ene nettbrettet.

– Du er stor nok til å gå alene, svarer en voksen stemme.

Og at mobilspillet fungerer er fire år gamle Jonas Søreide Heggholmen et eksempel på. Før syntes han at det var skummet å gå på do alene:

– Det var helt mørkt når jeg gikk inn.

Gjennom spillet lærer han at det ikke er så skummelt allikevel.

– Jeg blir ikke redd nå når jeg er blitt stor, sier Jonas.

LEKER MED APPEN: Barnehagelærer Liv Hjørnevik sammen med barn i Petedalsheia barnehage. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Setter ord på følelser

Appen «Glade Maur» skal hjelpe barn å sette ord på følelser som frykt, sinne og glede. Psykolog og fagutvikler, Solfrid Raknes, er hovedpersonen bak appen:

– Hvis jeg blir redd for noe så har jeg jo mest lyst til å trekke med vekk. Hvis jeg i stedet for tør å undersøke det nærmere, så gir redselen seg. Det var skummelt, men ikke farlig.

Raknes mener spillet kan være med på å hindre psykiske problemer i oppveksten.

– Mange av barna, som har problemer med angst i barne- og ungdomsalderen, utvikler senere i livet angstlidelser, depresjon og rusproblemer.

HAR UTVIKLET SPILLET: Solfrid Raknes er psykolog og fagutvikler. Foto: solfridraknes.no

Brukes av krigsbarn

«Glade maur» ble lansert sist høst og er ment for barn i alderen fire til sju år.

Appen er nå i bruk i både skoler og barnehager. Gjennom Facebook har den også nådd frem til krigsherjede barn i Syria og Libanon.

– Vi har fått tilbakemelding på at dette er et verktøy man kan bruke til å sortere krigens påvirkning på barn, sier Hussam Ahmad. Han er medutvikler av spillet, og arbeider frivillig med barn i disse områdene.

BRUKER SPILLET I SYRIA OG LIBANON: Hussam Ahmad har vært med på å utvikle spillet. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Del av ukeplanen

I Petedalsheia barnehage er bruken av appen nå blitt en fast del av ukeplanen.

– Det er et lærerikt spill. Vi ser at vi er helt nødt til å hive oss på den digitale utviklingen for det er fremtiden, sier barnehagelærer, Liv Hjørnevik.

Spesielt kjekt for henne er det å se at det barna lærer blir tatt med over i det virkelige livet.

– Vi bruker tingene vi har lært når vi leker.

– Hva må du gjøre Jonas når du skal gå alene på do?

– Ta på lyset!