Nå skal de tømme KNM «Helge Ingstad» for 460.000 liter drivstoff

I forbindelse med bergingen av den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad», må tankene tømmes for drivstoff, såkalt nødlossing. Dette arbeidet kan snart starte.

– Forberedelsene til nødlosseoperasjonen har gått som planlagt, og at det er sannsynlig at oppstart av pumping av drivstoff fra den første tanken kan starte allerede i ettermiddag, skriver Sjøforsvaret i en pressemelding.

Følg bergingen av fregatten Du trenger javascript for å se video.

460.000 liter marin diesel

Den havarerte fregatten hadde 460 kubikkmeter, eller 460.000 liter, marin diesel om bord da den kolliderte med tankskipet MT «Sola TS» 8. november.

Noe av dette har allerede lekket ut. Og det er usikkert hvor mye av drivstoffet som må pumpes ut før hevingen av fartøyet kan starte.

Kystverket har ansvar for oljevernberedskapen. Like etter ulykken la de ut oljelenser i området. Foreløpig har de samlet opp 40 kubikkmeter olje, iblandet vann.

Nå har de også styrket beredskapen i området. Åtte fartøy og 47 personer fra Kystverket jobber på stedet.

SKAL HEVES: Forberedelsene til hevingen av fregatten er godt i gang. Først skal tankene tømmes for drivstoff. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Reduserer risiko for utslipp

Dykkerfartøyet MS «Risøy» ankom stedet onsdag for å starte forberedelsene til nødlossingen.

– Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter og videre transport til Haakonsvern, skriver Sjøforsvaret.

I pressemeldingen står det at Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket jobber med å forhindre at pumpingen får miljømessige konsekvenser.

To kranbåter

Søndag presenterte Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og Kystverket en plan for å heve fregatten.

Etter å ha pumpet ut drivstoff, skal de to kranbåtene «Gulliver» og «Harbitz» heve fregatten og sette den på en lekter. Deretter er planen å frakte den tilbake til Haakonsvern.

Store deler av fregatten er fylt med vann. Hevingen kommer til å foregå sakte, slik at så mye vann som mulig vil renne ut underveis.

LES OGSÅ: Forsvaret: – Det største risikomomentet er vêret