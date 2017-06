Nå skal «plasthvalen» få sitt internasjonale gjennombrudd

«En døende hval dukker på mystisk vis opp i en avsidesliggende norsk vik. [...] Den uhyggelige virkeligheten i en hvalmage avslører det illevarslende omfanget av plast i havene våre».

Slik promoterer det britiske TV-selskapet Sky dokumentaren «A Plastic Whale», om det som har blitt kjent som «plasthvalen» – gåsenebbhvalen som 28. januar i år strandet og døde på Sotra. Dokumentaren sendes onsdag kveld.

– Grunnet oppmerksomhet denne hvalen har fått i media, har vi store forventninger til seertallene, forteller produsent Helen-Ann Smith i Sky til NRK.

Kan bli solgt til flere land

Den strandede gåsenebbhvalen skal ha fått medieomtale i hele 54 land i løpet av to uker.

Sky-dokumentaren sendes denne uken på selskapets kanaler i Storbritannia, Italia og Tyskland.

Dermed har produsentene grunn til å forvente gode seertall. Dessuten er det gode muligheter for at den timelange dokumentaren også vil bli sendt i andre land.

– Vi har ikke videresolgt den ennå, men håper å gjøre det, sier Helen-Ann Smith.

HÅP OM INTERNASJONALT GJENNOMBRUDD: – Når man får det ut internasjonalt, vil det komme noen nye dimensjoner, sier Kenneth Bruvik. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Lokale deltakere

Blant deltakerne i dokumentaren er ansatte i Fiskeridirektoratet, som hadde det britiske TV-teamet på slep da de ryddet plast i skjærgården, samt Kenneth Bruvik, som inntok rollen som «plastryddegeneral» etter at gåsenebbhvalen ble funnet.

Denne uken fikk Bruvik fylkeskommunens miljøpris.

– Det var bare én ting å gjøre, og det var å komme seg ut og gjøre noe med det, sier Bruvik om hvordan engasjementet ble vekket til live etter at hvalen strandet på Sotra.

Etter funnet av «plasthvalen» har det blitt arrangert over tusen ryddeaksjoner i Norge, ifølge Universitetet i Bergen, og myndighetene har også avsatt større beløp til strandrydding.

UTSTILLING: Prosjektleder Siri Skretting Jansen (t.h.) for «#plasthvalen», her sammen med museumspedagog Margareth Hosøy i utstillingslokalet på Historisk Museum i Bergen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Håper på internasjonal effekt

Nå har Bruvik forhåpninger til internasjonale synergieffekter i kjølvannet av Sky-dokumentaren.

– Når man får det ut internasjonalt, vil det komme noen nye dimensjoner. Da kan vi faktisk begynne å få gjort noe med kildene til det som kommer inn til kysten vår. Jeg har store forventninger til at dokumentaren kan bidra til at vi kan begynne å røre i dette for alvor, sier han.

Også produsentene håper dokumentaren får effekt.

– Vi håper den får folk til å revurdere måten de forbruker engangsplast på, sier Helen-Ann Smith.

1. juni åpnet Historisk Museum i Bergen utstilling om plasthvalen. Prosjektleder Siri Skretting Jansen forteller om godt helgebesøk og at undervisningsopplegget har blitt svært godt mottatt.

– Så blir det jo veldig interessant å se utover sommeren hvor mange turister som kommer, for dette er jo en internasjonal tematikk, sier Jansen.