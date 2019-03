Nå kommer NVEs store vindkraftplan

Kommende mandag legger NVE frem sitt endelige forslag for egnede områder for utbygging av vindkraftverk. Den foreløpige rammen hvor 43 områder fordelt over hele landet er markert som egnede, har skapt store reaksjoner landet over.

Mye står på spill for klimaforkjempere, reiselivsnæringen, naboer og grunneiere. Fylkessekretær i Naturvernforbundet i Hordaland, Synnøve Kvamme, sier hun gruer seg til mandagen.

– Det blir skummelt. Vi kvier oss til å se hva som kommer frem. Det vil bli vesentlig lettere å bygge ut i de områdene NVE lander på, sier Kvamme.

Områdene skal halveres

Dette kartet viser de foreløpige områdene som er regnet som egnet for utbygging av vindkraftverk. Mandag vil de markerte områdene halveres før NVE sitt forslag sendes på høring.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. TIL VURDERING: NVE vurderer disse områdene for vindkraftutbygging. Mandag vil de sitte igjen med 15–20 områder. Klikk på feltene for detaljkart. Data: NVE. Grafikk: Christian Lura

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har gitt NVE i oppdrag å utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Reaksjonene på den foreløpige planen har ikke latt vente på seg. Kvamme mener demonstrasjonene vil stå i kø etter at det endelige forslaget offentliggjøres mandag.

SKAL DEMONSTRERE: Fylkessekretær i Naturvernforbundet i Hordaland, Synnøve Kvamme, sier forbundet skal demonstrere mot vindkraftutbygging 12. mai. Foto: Christian Lura / NRK

– Jeg tror det vil komme til å bli veldig konfliktfylt. Dette er områder som er kjempeviktige for folk. Vi planlegger demonstrasjoner i mai, sier hun.

Prosjektleder for den nasjonale rammeplanen for vindkraft, Erlend Bjerkestrand, mener på sin side at forslaget vil kunne virke konfliktdempende.

– At den nasjonale rammen sier noe om i hvilke områder man ikke bør bygge, vil kunne dempe konflikt. Samtidig vil rammen gi et veldig solid kunnskapsgrunnlag for konkrete vindkraftsaker i fremtiden. Det er vanskelig å spå hvorvidt konflikt vil dempes når det er snakk om konkrete saker, sier Bjerkestrand.

VENTER REAKSJONER: Prosjektleder for den nasjonale rammen for vindkraft på land, Erlend Bjerkestrand, venter stort engasjement etter at forslaget er offentliggjort mandag. Foto: Privat

Venter stort engasjement

Bare siden nyttår har Naturvernforbundet fått 3000 nye medlemmer.

– Det er gruvedumping i Reppar- og Førdefjorden samt klima, ulv og vindkraft som er hovedårsakene til den voldsomme veksten, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Men forslagene om vindkraftverk har ikke bare møtt protester. Flere ønsker turbinene velkommen.

Bonde Hans Magne Haukeland eier store områder i Fjonfjella i Hordaland. Han har stor tro på at vindkraftutbygging vil være positivt for kommunen.

POSITIV: Bonde Hans Magne Haukeland er positiv til vindkraftutbygging i Fjonfjella i Hordaland. Foto: Christian Lura / NRK

– Jeg må snart bygge et nytt fjøs, og det er ikke lett å få lån. Dessuten trenger Masfjorden arbeidsplasser. Forgubbing er et stort problem, uttalte Haukeland i september i fjor.

Også Bjerkestrand i NVE venter stort engasjement kommende mandag.

– Vi har sett at det er mange som ikke ønsker vindkraft der de bor eller har friluftslivsområder, men har samtidig merket oss at det er kommuner som ønsker vindkraft. Vi venter et stort engasjement, sier han.