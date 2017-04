Nå kan det bli lov å kvotere menn inn på høyere utdanning

17.9.4.2 Overordnede likestillingshensyn tilsier at positiv særbehandling til fordel for menn bør tillates

Departementet mener at overordnede likestillingshensyn tilsier at det bør være en videre adgang til positiv særbehandling av menn enn i dag.

Særtiltak som iverksettes for å øke rekrutteringen av for eksempel kvinner til ingeniøryrket, vil ikke nødvendigvis måtte begrunnes i at kvinner utsettes for direkte diskriminering.

Slike særtiltak kan også begrunnes i at ingeniøryrket både historisk og i dag er mannsdominert og at dette i seg selv kan skape en barriere for kvinner.

Tiltak for å øke kvinneandelen i slike yrker vil dermed være et tiltak for å korrigere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og dermed bidra til å fremme likestilling i samfunnet.

Det må antas at det også for menn finnes tilsvarende barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte, for eksempel i yrker innenfor helse- og omsorgssektoren.

Etter departementets syn vil likestillingshensyn også gjøre seg gjeldende i disse tilfellene.

Kilde: Lov om likestilling og forbud mot diskriminering