Nå haster det om du vil ha gratis HPV-vaksine

Jenter som er født i 1991 har siden høsten 2016 hatt tilbud om gratis vaksinering mot HPV-virus. Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18, som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Men i desember går fristen for å ta første av tre vaksinedoser ut.

– Unge kvinner blir hardt rammet av HPV-relatert sykdom, og dette er en fin mulighet til å beskytte seg mot dette, sier overlege Margrethe Greve Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI).

100.000 uvaksinerte

Humant papillomavirus (HPV) smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. HPV-infeksjoner kan føre til utvikling av kreft, advarer FHI.

Omtrent halvparten av dem som er i målgruppen for vaksinen, har valgt å vaksinere seg, men fremdeles er 100.000 unge kvinner uvaksinerte.

MARGRETHE GREVE ISDAHL: Isdahl er Overlege ved Folkehelseinstituttet.

Derfor har Stortinget satt i gang et opphentingsprogram for å få flere til å vaksiner seg gratis.

– Dette er noe vi har jobbet for å få til lenge, nettopp fordi livmorhalskreft er en alvorlig sykdom. Halvparten av kvinnene som er rammet er under 45 år, sier Isdahl.

Fakta om HPV og vaksine Ekspandér faktaboks Vaksinen settes som sprøyte i overarmen og skal gis til sammen tre ganger.

Andre dose gis minst en måned etter den første. Siste dose gis minst fem måneder etter andre dose.

Er du gravid skal du ikke ta HPV-vaksine.

HPV-vaksinen som tilbys unge kvinner heter Cervarix.

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger.

Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Vaksinen kan også gi delvis beskyttelse mot infeksjon med noen andre HPV-typer (kryssbeskyttelse).

Effekten er sannsynligvis langvarig og kanskje livslang.

Det er ikke nødvendig å teste for HPV-infeksjon før vaksinasjon.

Vaksinen beskytter ikke mot kjønnsvorter.

Vaksinen beskytter mot ny smitte hos de som tidligere har hatt en HPV-infeksjon.

HPV-vaksinen beskytter mot to HPV-typer. Hvis du er smittet med èn av disse HPV-typene, vil vaksinen likevel beskytte deg mot den andre. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Merker større pågang

– Noen forteller at «venninnen min sa jeg måtte komme og ta den nå», så det er tydelig at jentene oppfordrer hverandre til å skynde seg med å ta vaksinen, sier helsesøster Agnes Giertsen.

Hun er leder ved Engen Helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen kommune, og har merket pågangen av unge kvinner som ønsker å vaksinere seg de siste årene.

Spesielt etter sommeren har helsestasjonen hatt større pågang av jenter som vil ta vaksinen før fristen går ut.

– Det finnes veldig mange steder rundt omkring der man kan få vaksinen. Det er bare å søke på «HPV» så finner du ut hvor du kan ta den, sier hun.

MERKER PÅGANG: Helsesøster Agnes Giertsen ved Engen helsestasjon i Bergen forteller at mange jenter nå kommer for å ta HPV-vaksinen før fristen går ut. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

I september vil FHI sende ut tekstmeldinger til alle kvinner født i 1991 eller senere. Hvis en vil benytte seg av tilbudet om gratis vaksine, må en ta første dose før nyttår.

– Da har man god tid til å rekke alle de tre vaksinene, slik at man er livsvarig beskyttet, sier Giertsen.

Må ta alle tre doser

Kvinner født i 1990 og tidligere må ta kontakt med fastlegen og betale for vaksinen selv, det vil koste omtrent 4000 kroner. Dette gjelder også for dem som ikke rekker å ta første dose innen nyttår.

HPV-vaksinen består av tre doser, og den siste dosen må være tatt innen 1. juli 2019, etter det må du også betale rundt 4000 kroner.

TRE DOSER: HPV-vaksinen må tas i tre omganger. Siste dose må være tatt innen 1. juli 2019, dersom man ikke skal betale for vaksinen selv. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Anita Daae er prosjektleder for vaksineprogrammet. Hun uttalte til NRK i juli at det er viktig å ta alle tre dosene, om man først har startet.

– Det er veldig viktig at de som har startet å ta en dose fullfører med de resterende dosene for å få best mulig beskyttelse. Noen vil ikke ta vaksinen og det er greit og helt opp til hver og en, sa Daae.