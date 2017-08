Etter over 200 år med skipsverftsdrift på Laksevåg, settes et endelig punktum når landemerket i kveld flyttes til Ågotnes på Sotra.

Det er en 105 år gammel plattform som i kveld skal slepes utover i Byfjorden, før den skal ende opp på CCB-området på Ågotnes.

Du kan følge streamen til NRK utover kvelden og natten.

– Vi er litt bak skjema nå. Planen var å starte slepet klokken 19, men dokken henger igjen på en kjetting. Det vil ta en time eller to før vi kommer i gang, sier sjef for CCB Yard Services, Sveinung Vethe klokken 21.

INDUSTRI: Helt siden 1805 har det vært skipsverftsdrift på Laksevåg. Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Hemmelig pris

Selve dokken ble ferdigstilt i 1912, bygget i Storbritannia for å ruste til 1. verdenskrig. Winston Churchill var da britisk marineminister, og bestilte dokken, forteller Asbjørn Algrøy, som eier skipsverftet på Laksevåg.

Algrøy forteller at flyttingen av dette er et endelig punktum for skipsverftsdriften på Laksevåg.

– Det er noen bedrifter som fortsatt leier kaier på Laksevåg, men det er ingen verft. Den gamle damen går nå til Ågotnes, hvor det etableres et verftsmiljø. Det er utenkelig å bygge opp igjen noe her som skal konkurrere, sier han.

Prisen kan han ikke gå ut med.

CCB på Ågotnes har kompetanse på klargjøring og reparasjon på rigg, og vil nå gjøre det samme på skip, forteller administrerende direktør i CCB, Kurt Andreassen.

– Vi skal bruke den stort sett til det den har vært brukt til på Laksevåg. Det er et hull i markedet nå, og vi vil plukke opp ballen ved å tilby dokksetting og reparasjoner på rigger, sier Andreassen.

FLYTEDOKK: Rolf Sverre Zakariassen kan ikke nøyaktig tallfeste når den første dokken kom, men sier at det har vært skipsverftsdrift på Laksevåg helt siden 1805. Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Verftet har preget bybildet i 200 år

Dokken havnet først i Bergen i 1994, men Laksevåg har en langt lengre historie med skipsverft og dokker, forteller Rolf Sverre Zakariassen, tidligere formann i Laksevåg kulturhistoriske forening.

– Flytedokkene på Laksevåg har preget bybildet på mange måter. Da dokken lå tom, visste vi at behovet for arbeidskraft ikke var til stede i øyeblikket. Men var det båt inni dokken, var det et mer positivt bilde som kom frem, sier Zakariassen.

Mye krigshistorie

Det har vært flere flytedokker, men den forrige kom i 1934. 11. september 1944 ble den sunket av britiske ubåter, hvorpå britene brukte etterretningsinformasjonen fra angrepet til å planlegge et nytt.

4. oktober bommet bombeflyene grovt på den tyske ubåtbunkeren i Laksevåg. 193 sivile mistet livet, deriblant 61 skolebarn på Holen skole.

Etter krigen ble den dokken hevet og på nytt tatt i bruk, før den ble erstattet av dagens, som nå skal flyttes. Vemodig, mener Zakariassen.

– Vi er vant til å se en flytedokk der nede på verftet. Det som skjer av endringer på gamle Laksevåg er både ønskelig og uønskelig. Nå forsvinner det gamle symbolet der nede, men tidene forandrer seg.