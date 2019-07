Nå får utviklingshemmede Aud dra på sommerferie

– Vi ble selvfølgelig veldig glade for at det til slutt ordnet seg. Hun fikk meldingen i går og var strålende fornøyd, sier Auds tvillingsøster Elisabeth Sandven.

NRK fortalte i mai om utviklingshemmede Aud Sandven (50) sin kamp for å få dra på sommerferie. Hele sitt voksne liv har bergenseren fått dra på sommerleir for psykisk utviklingshemmede på folkehøgskolen i Bømlo.

Men i år ble søknaden avslått av Bergen kommune, fordi Bømlo kommune ikke kunne bistå med helsehjelp.

Men etter to måneders iherdig innsats fra tvillingsøsteren, som også er Auds verge, har Bømlo nå snudd. Dermed kan familien slippe jubelen løs.

– Hun stråler som en sol. Disse leirene er som julaften for henne. Her treffer Aud venner som hun har kjent i lang tid, sier Elisabeth Sandven.

JOBBET HARDT: Auds søster Elisabeth Sandven har jobbet hardt for at tvillingsøsteren skulle få dra på sommerleiren på Bømlo i sommer. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Endret reglene

Aud Sandven har diabetes, og må ha hjelp til å sette insulinsprøyter. De siste 18 årene har ansatte på leiren hjulpet henne. Men i fjor endret Bergen kommune reglene.

Årsaken var at ansatte opplevde det utrygt å ha ansvar for personer med stort behov for medisinsk bistand, ifølge kommunaldirektør Kjell Wolff.

Dermed måtte Bømlo kommune, som har ansvaret for helsehjelpen i kommunen, stille med personell for å gi Aud medisin på leiren, som altså er arrangert av Bergen kommune.

Men det sa de nei til. Dermed fikk Aud avslagsbrev i posten.

Det nektet søsteren å godta. Men det var lettere sagt enn gjort å få kommunene til å endre oppfatning.

– Da vi klaget på vedtaket til Bømlo kommune, fikk vi til svar at de ikke kunne behandle klagen, fordi Aud ikke var tilbudt plass ved leiren, forklarer Elisabeth Sandven.

– SOM JULAFTEN: Sommerleiren er som julaften for Aud (50), sier tvillingsøsteren Elisabeth Sandven. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Kommunen beklager

Dermed måtte hun sende ny søknad, der hun ba om behandling under forutsetning av at Bergen kommune ga Aud plass på sommerleiren.

Bergen kommune hadde da allerede uttalt til NRK at Aud kunne bli med på sommerleiren hvis hun fikk helsehjelp av Bømlo kommune.

Og etter to måneders kamp endte saken lykkelig. Bømlo kommune har nå sagt ja til å gi helsehjelp på leiren.

– Mye tyder på at det har vært kommunikasjonssvikt mellom kommunene. Saken har vært lang og krevende og kunne vært løst på et tidligere tidspunkt, mener tvillingsøsteren.

Bømlo kommune skriver i en SMS til NRK at de ikke vil uttale seg om enkeltsaker.

Bergen kommune skriver i en E-post at de beklager hendelsen.

– Jeg beklager at det har tatt tid å få en avklaring på ferien til Aud, men nå har hun heldigvis fått plass på sommerleiren på Bømlo, sier fungerende kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen, Ingelin Søraas.