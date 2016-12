Den glemte fotballhelten får plass oppkalt etter seg

– Det er kjempegøy. Nå er det mye byggeaktivitet og vanskelig å se hvordan det blir. Men det blir sikkert bra, sier Joy Frantzen.

Hun står der inngangen til den gamle legevakten lå på Nygård, og der det nå bygges om til storstue for Bergens medier.

Denne delen av Vestre Strømkai skal døpes om til Odd Frantzens plass. Det vedtar byrådet neste uke.

Odd Frantzen Foto: NTB scanpix Ekspandér faktaboks Vart fødd i 1913 og vaks opp på Nygård i Bergen.

Gifta seg med Betty Inga Frantzen (fødd Blindheim) i 1941.

Klubb: Sportsklubben Hardy. Debuterte i 1930. Spelte sin siste kamp i 1952.

Debuterte på landslaget i kampen mot Tyskaland under OL i Berlin.

Spelte 20 landskampar for Noreg mellom august 1936 og fram til den andre verdskrigen.

Skåra fem landslagsmål.

Tok OL-bronse i Berlin i 1936.

Deltok i VM i fotball i Frankrike i 1938.

Er den einaste bergensaren eller hordalendingen som har spelt i eit EM elle VM i fotball på herresida.

Arbeidde som hamnearbeidar, bygningsarbeidar og transportarbeidar.

Måtte amputera det eine beinet etter ei arbeidsulukke på Laksevåg i 1961.

Drepen på Gyldenpris i 1977.

GLAD: Joy Frantzen foran det som snart skal hete Odd Frantzens plass. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

– Rett sted

– Etter en god, faglig vurdering fant vi ut at dette var et riktig valg, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

– Det er rett sted å være, for det var her det skjedde. Fotballbanen lå vel rett der borte, sier Joy Frantzen og peker.

NRK fortalte tidligere i år den nesten glemte historien om Odd Frantzen på fotballaget Hardy i Bergen.

Han spilte på bronselaget som slo Hitlers menn i OL i 1936. Etter en arbeidsulykke gikk det nedover med bergenseren, og han ble glemt av mange.

I 1977 ble han drept hjemme i sitt eget hus på Gyldenpris.

FOTBALLNAVN: Plassen foran Bergen Media City skal hete Odd Frantzens plass. Det vedtar byrådet i neste uke. Foto: ENTRA EIENDOM

Foreslo gatenavn

Lokalhistoriker Rolf Eriksen har tidligere tatt til orde for at Bergen bør hedre legenden fra fotballklubben Hardy:

– Det burde vært gater og plasser kalt opp etter Frantzen. Han betydde ikke bare mye for fotballen, men for Bergen som by. Han gjorde at de som kom fra enkle kår også kunne tro på at det var mulig å utrette noe stort, sa Eriksen til NRK.

FORNØYD: - Dette var bra for Frantzen, sier Torstein Dahle. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Bystyrepolitiker Torstein Dahle (Rødt) fulgte opp. Han sendte forslag til byrådet om at en gate på Nygård burde kalles opp etter Frantzen. Hardy hadde hjemmebanen sin i området mellom Bygarasjen og den gamle legevakten.

Nå er svaret kommet.

– Dette er veldig bra for Odd Frantzens del. Han var en havnearbeider som ble en veldig god fotballspiller, og som representerte Norge, Bergen og laget sitt på en god måte, sier Dahle.

– Min farfar hadde vært stolt, sier Joy Frantzen.

