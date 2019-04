Nå er Bergen varmere enn Mallorca: Ine og Ida droppet skolen for å spise jordbær i parken

– Jeg har bursdag i dag, så jeg feirer med gode venner. Når jeg har vært så grei i hele år, så blir det fint vær, smiler Jonas Eide, 22 år i dag.

I Nygårdsparken i Bergen sitter Eide sammen med vennene og har en liten feiring.

ØL: Simon Valland, daglig leder ved restauranten Kippers, bestilte 2000 liter ekstra øl da han så værmeldingen. Foto: Privat

Med 18,2 grader torsdag klokken 15 har Bergen sin soleklart varmeste dag så langt i år, og er varmere enn for eksempel Mallorca og Nice.

– Det finnes ikke noe bedre enn det, sier Christian Wennesland.

Godværet på Vestlandet er etterlengtet. Onsdag fortalte NRK om Simon Valland, som bestilte 2000 liter øl da han så værmeldingen.

Han forventer storinnrykk på uteserveringen på USF Verftet utover torsdagen. Men allerede tidlig på ettermiddagen hadde bergenserne begynt å fylle opp byens parker for å nyte varmen.

– Jeg skulle vel egentlig vært på skolen, men jeg må utnytte finværet når det først er her, sier Ida Kroken.

– Det er sjelden, så vi setter veldig pris på det, sier venninnen Ine Lindgren.

SOLBRILLER PÅ: Christian Wennesland, Fredrik Hjelmtveit og bursdagsbarnet Jonas Eide i Nygårdsparken. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Knuser tidligere årsrekord

4. april er offisielt årets varmeste dag i Bergen så langt, og det med solid margin. Forrige «rekord» for 2019 var 26. februar, med 13,5 grader.

Men noen aprilrekord blir det neppe.

– Det tidligste vi har målt over 20 grader i Bergen var 14. april 1989, men det skal nok holde hardt å slå den, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet.

GJENG: I 14-tiden torsdag hadde det begynt å samle seg opp en del folk i Nygårdsparken i Bergen. Været vil fortsette noen dager til. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Årsaken til de høye temperaturene er et lavtrykk i den engelske kanal, forteller meteorologen.

– Det er kald luft over Storbritannia, Vest-Europa, Spania og Frankrike, som skubber varmen nordover. Det er ikke noe høytrykk over Norge, men heller «stang inn» for oss, sier Fagerlid.

VARMT: Høye temperaturer på hele Vestlandet. Slik skal det se ut torsdag klokken 18, ifølge Yr. Foto: Meteorologisk insitutt / Skjermdump

Varmere i Vestfold og Aust-Agder

Finværet gjelder for store deler av Hordaland, som kan vente 15-18 grader frem til søndag, og brer også om seg på Vestlandet. I Stavanger er det 16 grader, ifølge Yr.no, og i Førde 14 grader.

Også Østlandet får gjensyn med varmen torsdag. Det er meldt fjorten varmegrader i Oslo. Det er imidlertid et skarpt skille mellom nord og sør, og i Troms og Finnmark kan det bli minusgrader.

Selv om Bergen setter rekord for året, må de pent se seg slått av Ramnes i Vestfold og Landvik i Aust-Agder, som hadde 18,8 og 18,7 grader henholdsvis 28. mars og 26. februar.

Aprilrekorden for Bergen er også i det blå; 29. april 2000 ble det målt 25,5 grader på målestasjonen Florida i Bergen.