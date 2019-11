Stengde snøfri veg: – Eg trudde det var ein spøk

To månadar før fylkessamanslåinga har Sogn og Fjordane fylkeskommune stengt fylkesvegen over til Masfjorden i Hordaland. Trass i at det ikkje har komme eit einaste snøflak enda, er vegen vinterstengt for å spara pengar til brøyting og strøing.