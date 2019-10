Mykje bråk i Bergen sentrum i natt

Politiet i Bergen har hatt ei travel natt. Klokka 04.03 stoppa ein rusa mann trafikken på Torget. Like etter fall ein mann i sjøen ved Zachariasbryggen og blei køyrt til legevakt for sjekk. Ein mann blei også sendt til Haukeland for sjekk etter å ha blitt funne med eit kutt i hovudet i Lyder Sagens gate.