Mye krim blant ungdom i Bergen-sør

Det er mer kriminalitet blant unge under 18 år i Fana og Ytrebygda enn i andre bydeler i Bergen. Vold, rus, stjeling og skadelig seksuell adferd er et økende problem helt ned i 12-års alderen, skriver BA. Skoler og idrettslag mener utbyggingen i bydelene skjer for raskt.