Mye å gjøre for politiet i Bergen

Politiet i Bergen melder om nærmere 80 oppdrag i natt. To menn har overnattet i arresten på politihuset. Den ene forsøkte å stikke av i bil da han skulle kontrolleres på Nøstet. Han ble pågrepet utenfor Eidsvågstunnelen der bilen hadde fått motorstans. Den andre mannen skal ha slått til to personer utenfor et utested på Vetrlidsalmenning.