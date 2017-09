Museet ble ribbet for 400 gjenstander fra hele Norge – vekterne gikk aldri inn

– I norsk museumshistorie har ikke noe tyveri vært verre eller mer omfattende, har direktøren ved Universitetsmuseet i Bergen uttalt til NRK.

Han har tatt kraftig selvkritikk for at 400 gjenstander, mange av dem vikingskatter, ble stjålet under et innbrudd i museet i august. Men nå tyder mye på at også vaktselskapet som hadde ansvaret for å passe på museumsbygningen kunne gjort mer.

NRK har tidligere skrevet at vektere fra Nokas rykket ut to ganger, uten å finne noen.

I et brev fra museet til Kunnskapsdepartementet BA har fått innsyn i, kommer det nå frem at vekterne aldri gikk inn i museumsbygningen.

TOK SEG INN VINDUET: Tyvene klatret opp et stillas, tok seg inn dette vinduet, og stjal med seg vikingskattene. Foto: Politiet / Universitetsmuseet i Bergen

– Menneskelig feil

Alarmen gikk både klokken 19.42 og 21.20 lørdag 12. august. Begge ganger rykket en Nokas-vekter ut, og foretok en såkalt visuell kontroll, uten å oppdage noe.

Men vekterne gikk aldri inn i bygningen før de forlot stedet, ifølge museet.

Nokas vil ikke kommentere saken, utover å si at de responderte på alarmene og ikke fant noen uvedkommende.

Museumsdirektør Henrik von Achen Foto: UiB

Overfor BA understreker museumsdirektør Henrik von Achen at alarmene kan ha vært falske, og utløst av vind, noe som hadde skjedd flere ganger tidligere. Dessuten påpeker direktøren at det ikke sto eksplisitt i instruksen at vekterne skulle ta seg inn i bygningen dersom alarmen gikk.

– Så sånn sett har det ikke vært et rutinebrudd fra Nokas sin side, sier von Achen, som overfor BA likevel omtaler vekternes opptreden som «feilvurderinger» og «menneskelige feil».

STILLASET: Her klatret tyvene opp. Foto: Mette Anthun / NRK

Gullbarre fra Rogaland, spenner og ringer

Politiet har fortsatt ikke tatt noen for det massive tyveriet, der gjenstander for millionverdier, og enda større historisk verdi, ble stjålet.

Magasinene var fylt til randen den aktuelle helgen, noe tidligere politispaner Johnny Brenna mener kan indikere at innbruddet var en «innsidejobb».

Museet har nå oppdatert listen over gjenstander som ble stjålet. Den viser at gjenstandene stammer fra hele landet.

Hovedvekten er fra Vestlandet, og fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal. Men det er også stjålet gjenstander som stammer fra Nordland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder.

Listen inneholder blant annet en gullbarre fra Time i Rogaland, oppunder hundre spenner eller deler av spenner, og vel 50 håndleddsringer, armringer og halsringer.