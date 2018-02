Møtte ikkje til fengsling

Som venta møtte ikkje den drapssikta 43-åringen til fengslingsmøtet. Politiadvokat Ørjan Ogne fekk medhald i at møtet går for lukka dører, og eit stort presseoppbod er kasta på gangen. Årsaka er at vitne ikkje skal få opplysningar om saka før avhøyr.