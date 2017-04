Motorstopp på Sotrabrua gir køer

Det er lange køer på rv. 555 i retning Bergen sentrum, etter at en bil fikk motorstopp på Sotrabrua i 09-tiden tirsdag morgen. – Det står en bil på broen i retning byen. Vi har fått meldinger om at køene står et godt stykke ut på Sotra, sier trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen. Bildet er tatt ved Arefjord.