Møte i Bjørnafjorden i kveld

Arbeiderpartiet, SV, Sp, KRF og MDG vil i kveld møtes i Os sentrum for innledende samtaler om samarbeid. Det sier Aps ordførerkandidat Trine Lindborg til NRK. For første gang på 20 år kan Terje Søviknes miste ordførerkjedet på hjemmebane. Skal han fortsette må han ha med seg et annet parti. Søviknes selv har nevnt Senterpartiet og KrF som slike parti.